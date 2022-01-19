 Сотрудники ГИБДД Татарстана помогли семье из Башкирии выбраться из «снежного плена»
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Сотрудники ГИБДД Татарстана помогли семье из Башкирии выбраться из «снежного плена»

Машина съехала с дороги из-за метели, однако обратно она выбраться не смогла.

Республика
19 января 2022  12:43
Автор:
Ольга Ильина

На трассе Набережные Челны – Заинск – Альметьевск семья из Башкортостана попала в «снежный плен», откуда им помогли выбраться татарстанские автоинспекторы, рассказали в ГИБДД республики.

Автоинспекторы заметили застрявшую в снегу «легковушку» на «аварийках». Рядом с авто стоял мужчина, в машине была его семья, в том числе три несовершеннолетних ребенка. Мужчина рассказал, что они ехали домой в Башкортостан, и из-за метели съехали с дороги, однако потом самостоятельно выбраться не смогли.   

Сотрудники ГИБДД остановили проезжавшую мимо спецтехнику, с помощью которой удалось вытащить машину обратно на трассу.

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Сотрудники ГИБДД Татарстана помогли семье из Башкирии выбраться из «снежного плена»
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