Сотрудники ГИБДД Татарстана помогли семье из Башкирии выбраться из «снежного плена»

На трассе Набережные Челны – Заинск – Альметьевск семья из Башкортостана попала в «снежный плен», откуда им помогли выбраться татарстанские автоинспекторы, рассказали в ГИБДД республики.

Автоинспекторы заметили застрявшую в снегу «легковушку» на «аварийках». Рядом с авто стоял мужчина, в машине была его семья, в том числе три несовершеннолетних ребенка. Мужчина рассказал, что они ехали домой в Башкортостан, и из-за метели съехали с дороги, однако потом самостоятельно выбраться не смогли.

Сотрудники ГИБДД остановили проезжавшую мимо спецтехнику, с помощью которой удалось вытащить машину обратно на трассу.