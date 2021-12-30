В РТ сотрудники ГИБДД помогли «вставшей» на трассе колонне из 27 автомобилей

В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли «вставшей» на трассе Казань – Ульяновск колонне автомобилей во время сильнейшей метели, сообщает МВД по РТ. На дороге оказался затор из 27 машин при почти нулевой видимости.

«К месту событий прибыли государственные инспекторы безопасности дорожного движения районного отдела полиции Ильфат Вахитов и Анис Губайдуллин. Двоим автомобилистам они помогли вытащить их транспорт из сугроба, чтобы продолжить движение», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У многих машин был на исходе бензин, поэтому инспекторы двинулист на ближайщую заправку в 6 километров. Двое сотрудников ГИБДД бежали через метель, сменяя друг друга, а за ними следовала колонна машин. Таким образом, они вывели людей из снежной ловушки. Никто не пострадал.

Сейчас решается вопрос о поощрении этих сотрудников, добавила Ирина Волк.