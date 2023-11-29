В РТ сохранили льготные ставки по микрозаймам для бизнесменов

Подробнее об этом рассказали на пресс-конференции первый замминистра экономики республики, директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова и заместитель директора Департамента развития предпринимательства Эмиль Хисматов.

К концу текущего года планируется заполнить промышленные парки республики на 70%. В настоящее время этот показатель составляет в среднем 64,7%. Более 1600 резидентов работают в промышленных парках региона. С начала года число их сотрудников выросло на 6400 человек, превысив уровень более 62 тыс.

Комфортный бизнес-климат в Татарстане сложился по ряду причин. Главная из них - различные меры поддержки для МСП. Так, для резидентов промышленных парков предоставляются льготные займы до 30 млн рублей на строительство инфраструктуры и закупку оборудования, а также льготный лизинг до 20 млн рублей, поручительства и налоговые преференции.

В республике реализуются и иные формы помощи МСП. Фонд поддержки предпринимательства, подведомственный Министерству экономики РТ, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» выдает бизнесу микрозаймы по льготной ставке от 0,1 до 5,5%. Предприниматели могут получить до 5 млн рублей. При этом размер ставки сохранился даже после решения Центробанка России о повышении ключевой ставки до 15%.