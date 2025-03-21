В РТ создан экспертный совет для развития системы психологической помощи

В Татарстане сформирован межведомственный экспертный совет, который займется повышением эффективности системы психологической помощи населению. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Возглавила совет заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Основные задачи совета включают улучшение доступности и качества психологической помощи, разработку и актуализацию планов по развитию системы, а также согласование методических подходов в межведомственной деятельности психологов.

— Совет будет заниматься экспертизой научных и аналитических разработок, защитой профессиональных прав психологов и внесением предложений по совершенствованию их работы, — отметили в пресс-службе правительства Татарстана.

В состав совета вошли 33 человека, включая министра по делам молодежи Рината Садыкова и министра образования и науки Ильсура Хадиуллина, которые назначены заместителями председателя. Секретарем совета стала первый заместитель министра по делам молодежи Софья Галиева-Мустафина.