В РТ стартовал 25-й юбилейный сезон фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В Татарстане начался юбилейный, 25-й сезон ежегодного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». В рамках подготовки к зональным этапам члены жюри проводят мастер-классы для участников и педагогов в различных районах республики. Уже состоялись встречи в Сармановском, Нижнекамском, Агрызском, Менделеевском, Тюлячинском, Апастовском и Пестречинском районах. До середины февраля мастер-классы пройдут в Тетюшском, Кукморском и Елабужском районах.

Генеральный продюсер фестиваля, лауреат премии Правительства РФ в области культуры Дмитрий Туманов отметил, что юбилейный сезон посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. «Фестиваль уже 25 лет дает возможность молодежи из всех уголков республики раскрыть свой творческий потенциал. В этом году особое внимание будет уделено патриотической тематике, включая номера, посвященные подвигам героев ВОВ и СВО», — подчеркнул Туманов.

Зональные этапы фестиваля начнутся в конце февраля и пройдут в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Болгаре, а также в Азнакаевском, Актанышском, Высокогорском, Рыбно-Слободском, Тетюшском и Зеленодольском районах. Фестиваль проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке Минмолодежи Татарстана.

«Созвездие-Йолдызлык» остается крупнейшим эстрадным фестивалем страны, способствующим развитию творческого потенциала молодежи и сохранению культурных традиций.