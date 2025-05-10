В РТ стартовал конкурс «Курше фест» с призовым фондом 500 тыс. рублей

Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил о начале народного конкурса дворовых событий «Курше фест», который станет логическим продолжением программы благоустройства «Наш двор».

Как отметил руководитель республики, за последние годы в регионе благоустроили 421 общественное пространство и 5 171 двор. «Эти территории должны жить и наполняться интересными событиями», — подчеркнул Минниханов.

По словам директора фонда «Институт развития городов РТ» Наили Зиннатуллиной, конкурс призван укрепить добрососедские отношения и традиции. Участвовать могут как организации (ТСЖ, НКО, УК), так и активные жители. Участники конкурса получат возможность выиграть гранты и направить их на организацию событий в собственных дворах.

Победители получат до 500 тысяч рублей на организацию мероприятий. Заявки принимаются до 15 июня на сайте проекта «Наш двор», а итоги подведут 1 июля. Проведение запланированных событий должно состояться до 30 сентября.