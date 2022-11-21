В РТ у 16% работников зарплата меньше 20 тыс. рублей

В этом году Татарстан занял 37-е место в рейтинге регионов России по уровню заработных плат. Самые распространенные зарплаты в республике варьируются в пределах 24-50 тыс. рублей, по исследованию РИА «Новости».

Зарплату выше 100 тыс. рублей получают лишь 4,2% татарстанцев. А 16% работников получают меньше 20 тыс. рублей.

В среднем по России 9,9% работающих зарабатывают более 100 тыс. рублей в месяц, доля получающих менее 20 тыс. рублей составила более 25%. Средняя зарплата в России варьируется от 25 до 60 тыс. рублей в месяц.

Ранее «КВ» сообщали, что размер средней зарплаты в Казани вырос до 62 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплаты выросли на 14,5%.