В РТ участились случаи телефонного мошенничества под видом сотрудников спецслужб

В Татарстане зафиксирован рост случаев телефонного мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками спецслужб и сообщают гражданам о якобы совершенных переводах денег на счета в недружественные страны. Под предлогом обвинений в государственной измене они требуют доступ к банковской информации, вводя жертв в состояние паники. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Мошенники действуют по отработанной схеме: звонят под видом работников государственных органов, таких как ФСБ или МВД, и сообщают о подозрительных транзакциях. В ходе разговора они используют профессиональные термины, такие как «безопасный счет» или «безопасная ячейка», и убеждают жертв не доверять настоящим сотрудникам банков, якобы замешанным в преступлениях.

За последнюю неделю жертвами этой схемы стали четыре жителя Чистополя. Один из них, 53-летний мужчина, получил звонок от «сотрудника Татэнергосбыта», который предложил заменить счетчик и запросил код подтверждения из СМС. Вскоре мужчине позвонил «специалист Росфинмониторинга», заявивший, что на его имя оформлена доверенность на гражданина недружественной страны, подозреваемого в терроризме. Под давлением угроз и запугиваний мужчина перевел 1,1 млн рублей на счета мошенников.

Также пострадали 64-летняя пенсионерка, переведшая 860 тыс. рублей, 61-летняя женщина, потерявшая 27 тыс. рублей, и 33-летняя жительница города, лишившаяся 1,3 млн рублей. По всем фактам мошенничества следственные органы уже возбудили уголовные дела.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников. Если вам звонят с просьбой предоставить персональные данные или предлагают заменить счетчик, лучше сразу завершить разговор. Также важно проводить беседы с пожилыми родственниками, объясняя им правила безопасности при общении с незнакомыми людьми.