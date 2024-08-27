В РТ утвердили нормативы финансирования образования на 2025-2027 годы

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Республика
27 августа 2024  18:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Экспертный совет Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам сегодня единогласно одобрил проекты законов республики, устанавливающие нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение образования на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Проекты законов разработаны Министерством образования и науки РТ и направлены на реализацию норм федерального законодательства.

В соответствии с утвержденными нормативами, органы власти Татарстана будут финансировать реализацию основных образовательных программ, соответствующих федеральным стандартам, в том числе зарплату педагогов, учебники, средства обучения, игры и игрушки для дошкольных образовательных организаций.

Нормативы финансирования рассчитаны в соответствии с правилами, утвержденными Кабинетом Министров республики, и учитывают уровень образования, профиль обучения, местоположение образовательной организации, ее тип и особенности реализуемых программ.

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