В РТ ужесточили требования получения пенсии госслужащим

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Республика
6 июня 2024  19:19
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане ужесточены требования к пенсионному обеспечению государственных служащих. Новый закон, принятый Госсоветом РТ, устанавливает минимальный стаж на одной должности в пять лет, а на выборной должности – не менее одного полного срока. Это дополнительно к существующему федеральному требованию 20 лет службы на государственной или муниципальной должности.

Данные изменения направлены на привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов на государственной службе. В республике сейчас наблюдается дефицит кадров на госслужбе, и новый закон должен стать стимулом для сотрудников, повышая привлекательность работы в государственном секторе.

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В РТ ужесточили требования получения пенсии госслужащим
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