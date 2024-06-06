В РТ ужесточили требования получения пенсии госслужащим

В Татарстане ужесточены требования к пенсионному обеспечению государственных служащих. Новый закон, принятый Госсоветом РТ, устанавливает минимальный стаж на одной должности в пять лет, а на выборной должности – не менее одного полного срока. Это дополнительно к существующему федеральному требованию 20 лет службы на государственной или муниципальной должности.

Данные изменения направлены на привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов на государственной службе. В республике сейчас наблюдается дефицит кадров на госслужбе, и новый закон должен стать стимулом для сотрудников, повышая привлекательность работы в государственном секторе.