В РТ в 2023 году смертность населения снизилась на 4,5%

Марсель Мансурович отметил, что аналогичный уровень смертности был регистрирован в 90-е годы прошлого века. В структуре смертности, добавил глава ведомства, лидируют болезни системы кровообращения – 47%. Второе место занимает смертность от новообразований – 16,5%, третье – внешние причины (8%). По сравнению с 2019 годом удалось снизить смертность населения от болезней сердца и сосудов, а также от рака – на 7%. Еще татарстанцы реже умирали из-за инфекций на 35,9% и психических заболеваний – на 57,9%. Миннуллин сообщил, что министерство планирует снизить общую смертность до 10,3 случая на 1 тыс. населения.

Продолжительность жизни в 2023 году в РТ составила 75,4 года, продолжил министр. Среди субъектов РФ наша республика по этому показателю занимает 12 место, а в ПФО - первое. В планах на 2024 год повысить этот показатель до 75,57 года.