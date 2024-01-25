В РТ в 2023 году смертность населения снизилась на 4,5%

В Татарстане в прошлом году общая смертность снизилась на 4,5% в сравнении с 2022 годом. Об этом вчера на итоговой коллегии Минздрава РТ сообщил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

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Республика
25 января 2024  08:03
Автор:
Елизавета Черкина

Марсель Мансурович отметил, что аналогичный уровень смертности был регистрирован в 90-е годы прошлого века. В структуре смертности, добавил глава ведомства, лидируют болезни системы кровообращения – 47%. Второе место занимает смертность от новообразований – 16,5%, третье – внешние причины (8%). По сравнению с 2019 годом удалось снизить смертность населения от болезней сердца и сосудов, а также от  рака – на 7%. Еще татарстанцы реже умирали из-за инфекций на 35,9% и психических заболеваний – на 57,9%.  Миннуллин сообщил, что министерство планирует снизить общую смертность до 10,3 случая на 1 тыс. населения.

Продолжительность жизни в 2023 году в РТ составила 75,4 года, продолжил министр. Среди субъектов РФ наша республика по этому показателю занимает 12 место, а в ПФО - первое. В планах на 2024 год повысить этот показатель до 75,57 года.

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