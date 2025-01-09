В РТ в 2024 году было зарегистрировано 4 очага бруцеллеза КРС

В РФ выявлено 276 очагов бруцеллеза крупного рогатого скота. Неблагополучными объявлены 37 регионов.

В Татарстане в прошлом году было зарегистрировано 4 очага бруцеллеза крупного рогатого скота.

Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан Алмаз Хисамутдинов.

Он отметил, что на сегодня эпизоотическая ситуация по особо опасным и карантинным заболеваниям животных на территории РТ относительно благополучная. Очагов особо опасных инфекций допущено не было.