В РТ в этом году четыре подростка заразились ВИЧ-инфекцией

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель начальника отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

За 10 месяцев этого года в РТ зарегистрировано 724 случая впервые выявленной ВИЧ-инфекции. Это на 4% меньше, что за аналогичный период прошлого года. В 16 муниципальных образованиях РТ заболеваемость превышает республиканский показатель - это Агрызский, Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Кайбицкий, Лениногорский, Менделеевский, Нижнекамский, Новошешминский, Сармановский, Ютазинский районы, а также Набережные Челны.

В семи районах по сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла более чем в два раза - в Агрызском, Елабужском, Лениногорском, Кайбицком, Новошешминском, Сармановском и Ютазинском районах.

В 2023 году ВИЧ-инфекция не выявлена в Алькеевском и Верхнеуслонском районах РТ.

Борисова проинформировала, что в Татарстане продолжают регистрироваться случаи ВИЧ среди детей и подростков до 18 лет. В этом году было два случая перинатального заражения детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Среди подростков 15 - 18 лет выявлено четыре случая. За аналогичный период прошлого года - два случая в этой возрастной группе. Всего на данный момент на диспансерном учете в СПИД-центре состоят 140 детей. Они получают антиретровирусную терапию.

Заместитель главного врача по поликлинической работе и медицинскому обслуживанию населения Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Айрат Бешимов рассказал, что жители РТ в 85% случаев заражаются ВИЧ половым путем. Он отметил, что если раньше лидировал парентеральный путь - через инъекции, то сейчас на первом месте именно половой.

Спикер объяснил это снижением количества людей, употребляющих внутривенно психоактивные вещества.

Бешимов сказал, что каждому необходимо знать свой ВИЧ-статус. Для этого нужно хотя бы раз в год тестироваться на ВИЧ. Это может быть экспресс-тестирование или сдача крови.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произведено на 88 тысяч обследований больше, - отметил он. - Можно анонимно и бесплатно пройти тестирование в СПИД-центре и его филиалах в Набережных Челнах и Альметьевске. Если человек сразу же узнает о ВИЧ-инфекции, он может оградить своих близких от ее передачи. А если ему вовремя назначат антиретровирусную терапию и он будет наблюдаться, то продолжительность жизни такого пациента будет как у обычного человека. Качество жизни не изменится.

Напомним, ВИЧ-инфекция передается через половые контакты без презерватива, гомосексуальные контакты, употребление инъекционных наркотиков, а также от матери, имеющей ВИЧ-инфекцию, к ребенку (во время беременности, родов и через грудное кормление).

Заразиться можно и в медицинских кабинетах, а также в салонах красоты при проведении процедур маникюра, татуажа, пирсинга, поэтому нужно обратить внимание на обработку инструментов. Однако в РТ таких случаев пока не было зафиксировано.

ВИЧ не передается, к примеру, через рукопожатие, кашель, чихание, использование совместных общих столовых приборов, через укусы комаров и других насекомых.

Чтобы избежать заражения ВИЧ-инфекцией, врачи рекомендуют не вступать в незащищенные половые контакты, а перед этим узнать ВИЧ-статус своего партнера. Нельзя давать кому-либо использовать свои личные средства гигиены, например бритву, маникюрные принадлежности. Во время медицинских и немедицинских манипуляций необходимо использовать только стерильные инструменты.