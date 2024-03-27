В РТ в этом году лесокультурный сезон откроется в конце апреля

В Татарстане в этом году из-за высокого снежного покрова лесокультурный сезон начнется в конце апреле. Об этом сообщает ИА “Татар-информ” с ссылкой на минлесхоз РТ.

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Республика
27 марта 2024  10:19
Автор:
Елизавета Черкина

– В этом году высокий снежный покров, лесокультурный сезон будет открыт позже – в конце апреля, – рассказала ведущий советник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства лесного хозяйства РТ Алсу Мустафина. – Всего имеется 34 миллиона штук стандартного посадочного материала. Этого количества достаточно и для лесовосстановления, и защитного лесоразведения, и организации природоохранных акций.

Мустафина отметила, что во всех подведомственных учреждениях минлесхоза подготовлены лесохозяйственная техника и оборудование, приобретен необходимый лесокультурный инвентарь. Специалисты лесной отрасли готовят черенки тополя, закладывают семена на стратификацию и проводят работы по «чернению снега» – разбрасывают золу на участки посевных отделений в питомниках. Это делается для ускорения схода снежного покрова и сохранения воды в почве.

Напомним, что этом году в РТ по нацпроекту «Экология» планируется провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 2564 га. Из них искусственное лесовосстановление будет проведено на площади 1422,5 га, естественное лесовосстановление – на 1033,9 га, комбинированное – 4 га и лесоразведение – 103,6 га.

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