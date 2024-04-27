В РТ в этом году появится 29 новых учреждений здравоохранения

Объекты строятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Минздрав РТ.

В республике в этом году планируется сдать 26 фельдшерско-акушерских пунктов и две поликлиники. Многопрофильная поликлиника появится в казанском ЖК Салават Купере, а детская - в Нижнекамске.

Также в столице РТ готовятся к строительству центра врача общей практики, который планируется возвести в жилом массиве Борисоглебское. В рамках нацпроекта в 2024 году в РТ также запланирован капремонт 105 объектов здравоохранения.