В РТ в этом году появится 29 новых учреждений здравоохранения

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Республика
27 апреля 2024  10:31
Автор:
Владислав Косолапкин

Объекты строятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Минздрав РТ.
В республике в этом году планируется сдать 26 фельдшерско-акушерских пунктов и две поликлиники. Многопрофильная поликлиника появится в казанском ЖК Салават Купере, а детская - в Нижнекамске.
Также в столице РТ готовятся к строительству центра врача общей практики, который планируется возвести в жилом массиве Борисоглебское. В рамках нацпроекта в 2024 году в РТ также запланирован капремонт 105 объектов здравоохранения.

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