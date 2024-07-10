В РТ в рамках операции «Чистый воздух» проверили 1,3 тысячи единиц транспорта

В Татарстане завершился первый этап операции «Чистый воздух», в рамках которого специалисты Минэкологии совместно с Госавтоинспекцией и Ространснадзором проверили 1312 единиц транспорта.

Цель операции — контроль за соблюдением норм выбросов и выявление превышений загрязняющих веществ. Проверки проходят в 12 районах республики и продлятся до 30 сентября.

За время операции проверили 1071 легковой автомобиль, 130 грузовых и 111 автобусов. Превышение норм выбросов было выявлено у 46 транспортных средств (3,5% от общего числа). Владельцам таких автомобилей рекомендовали обратиться на СТО для устранения неисправностей выхлопной системы.

Специалисты отмечают, что в последние годы в республике наблюдается тенденция к снижению количества автомобилей с повышенным содержанием загрязняющих веществ.

«За последние 30 лет доля автотранспорта с повышенным содержанием загрязняющих веществ в выбросах отработавших газов снизилась в 10 раз — с 27,5% в 1994 году до 2,7% в 2023 году. Это обусловлено улучшением качества моторного топлива, заменой старого парка автомобилей на новые, более экологичные. За последние 5 лет количество автомобилей 4 экологического класса и выше увеличилось на 31,2%, а количество машин низких экологических классов ежегодно снижается почти на 15%, за последние 5 лет фиксируем снижение на 40,7%», — рассказал начальник отдела охраны атмосферного воздуха Минэкологии РТ Никита Маслов.

Операция «Чистый воздух» проводится уже 42-й год. Эксперты проверяют не только бензиновые, но и дизельные, газомоторные автомобили, как легковые, так и грузовые, а также автобусы. Главная цель операции — предупреждение негативного воздействия автомобилей на состояние атмосферного воздуха.