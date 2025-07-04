В РТ впервые проводят масштабную замену газопроводов при капремонте домов

Компания «Газпром трансгаз Казань» приступила к уникальному для Татарстана проекту - замене газовых коммуникаций в рамках капитального ремонта многоквартирных домов. На данный момент работы уже завершены в 35 из 106 запланированных домов.

Жилищная инспекция Татарстана обращает внимание жителей на важность своевременного обращения при обнаружении любых проблем с газовым оборудованием. «Если вы заметили неисправности газопровода, вентиляции, отсутствие приточных клапанов или несанкционированные перепланировки газовых систем, обязательно сообщайте в Жилинспекцию или напрямую в «Газпром трансгаз Казань», - отмечают в ведомстве.

