В РТ впервые проводят масштабную замену газопроводов при капремонте домов

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Город
4 июля 2025  12:18
Автор:
Елизавета Черкина

Компания «Газпром трансгаз Казань» приступила к уникальному для Татарстана проекту - замене газовых коммуникаций в рамках капитального ремонта многоквартирных домов. На данный момент работы уже завершены в 35 из 106 запланированных домов.

Жилищная инспекция Татарстана обращает внимание жителей на важность своевременного обращения при обнаружении любых проблем с газовым оборудованием. «Если вы заметили неисправности газопровода, вентиляции, отсутствие приточных клапанов или несанкционированные перепланировки газовых систем, обязательно сообщайте в Жилинспекцию или напрямую в «Газпром трансгаз Казань», - отмечают в ведомстве.
 

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