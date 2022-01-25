 В РТ впервые застройщик подал электронное заявление на регистрацию права собственности за дольщиком
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В РТ впервые застройщик подал электронное заявление на регистрацию права собственности за дольщиком

Такая возможность появилась у татарстанцев с вступлением в силу изменений в Закон об участии в долевом строительстве. 

Истории
25 января 2022  19:50
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане впервые застройщик подал электронное заявление на регистрацию права собственности за дольщиком. Такая возможность появилась у татарстанцев с вступлением в силу изменений в Закон об участии в долевом строительстве. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра республики.

Ранее в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, МФЦ и Росреестр, сейчас же застройщики могут самостоятельно подавать заявления в электронном виде без участия граждан.

Удобства нового порядка также оценили и сами застройщики. Представитель строительной компании Анна Калимуллина рассказала, что срок регистрации заявки составил всего один рабочий день.

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В РТ впервые застройщик подал электронное заявление на регистрацию права собственности за дольщиком
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