В РТ впервые застройщик подал электронное заявление на регистрацию права собственности за дольщиком

В Татарстане впервые застройщик подал электронное заявление на регистрацию права собственности за дольщиком. Такая возможность появилась у татарстанцев с вступлением в силу изменений в Закон об участии в долевом строительстве. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра республики.

Ранее в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, МФЦ и Росреестр, сейчас же застройщики могут самостоятельно подавать заявления в электронном виде без участия граждан.

Удобства нового порядка также оценили и сами застройщики. Представитель строительной компании Анна Калимуллина рассказала, что срок регистрации заявки составил всего один рабочий день.