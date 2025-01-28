В РТ вводится обязательная регистрация недвижимости

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Республика
28 января 2025  10:11

С 1 марта 2025 года вступит в силу новый закон, который будет стимулировать правообладателей к оформлению своей недвижимости. Об этом сообщила заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Татьяна Громова на коллегии Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

«Граждане и юридические лица будут обязаны оформлять свою недвижимость. Если вы построили объект – необходимо его зарегистрировать. Использовать недвижимость без оформления будет запрещено», – отметила Громова.

По ее словам, нередко домовладельцы строят дома и подключают их к электричеству, но при этом забывают о регистрации. В результате, например, при затоплении они сталкиваются с проблемами – несмотря на наличие объекта, получить страховые выплаты оказывается невозможно, поскольку на бумаге он не зафиксирован.

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