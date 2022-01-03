 В РТ вынесли приговор директору «Водоканала», который не выплатил сотрудникам 18 млн рублей зарплаты
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В РТ вынесли приговор директору «Водоканала», который не выплатил сотрудникам 18 млн рублей зарплаты

Директор предприятия не выплачивал оплачивал работу свыше трех месяцев.

Республика
3 января 2022  16:17
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане вынесли приговор директору «Водоканала», который задолжал своим сотрудникам 18 млн рублей, сообщает Прокуратура РТ.

В период с 2019 по 2020 год руководитель фирмы не выплачивал зарплату своим работникам по два, а то и по три месяца. Долг по зарплате составил 18 млн рублей. Деньги сотрудникам были выплачены после вмешательства  прокуратуры в июне 2020 года.

Суд признал директора «Водоканала» виновным по статье «Невыплата заработной платы» и обязал выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства.

Пока что приговор в силу не вступил.

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