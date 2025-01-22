В РТ выросла ожидаемая продолжительность жизни

В Татарстане по итогам 11 месяцев прошлого года ожидаемая продолжительность жизни составила 74,59 года. Среди субъектов РФ республика занимает 15 место, а в ПФО – первое место.

Об этом сегодня на итоговой коллегии минздрава РТ сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин. Он отметил, что общая смертность населения в РТ по итогам года повысилась и составила 11,3 на тысячу человек. Это самый низкий показатель в ПФО. Глава ведомства уточнил, что в 2024 году в республике не было зарегистрировано случаев материнской смертности при родах. Миннуллин проинформировал, что в прошлом году в РТ стартовал пилотный проект по проверке во время диспансеризации репродуктивного здоровья населения.

В итоге осмотрено порядка 56 тысяч человек, отклонения выявлены у каждого шестого.

Среди новостей, озвученных Марселем Мансуровичем, весть о том, что в 2025 году в РТ планируется ввести в эксплуатацию шесть мобильных реабилитационных центров.Еще в этом году в Казани планируется создать реабилитационный центр в здании санатория-профилактория с современной лабораторией для протезирования конечностей.

Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Иван Деев отметил, что Татарстан добился значительных успехов в выполнении показателей национального проекта «Здравоохранение».

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что одна из главных задач, которая стоит перед республикой в ближайшее время, касается вопросов демографии. Он привел цифры: в 2015 году в РТ родилось 57 399 детей, в то время как в прошлом году – 21 922. В некоторые годы на свет появлялось и 70 тысяч детей, уточнил глава республики.