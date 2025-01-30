В РТ выросло число смертельных отравлений алкоголем на 13%

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Юлия Булатова на коллегии Госалкогольинспекции РТ, поделилась статистикой алкогольный отравлений за 2024 год.

Согласно нее, в ушедшем году 562 человека пострадали в результате алкогольного отравления. Кроме того, зафиксировано 250 смертельных случаев, что на 13% больше, чем в 2023 году.

Большую часть инцидентов, 60%, составляют отравления этанолом. Среди позитивным новостей спикер отметила снижение случаев алкогольного отравления среди детей, в прошлом году их было 27, против 37 случаев годом ранее. Что касается подростков, то в 2024 году зарегистрировали 50 отравлений, что всего на 2 случая меньше, чем в 2023 году.