В РТ за 10 месяцев 2024-го снизилась рождаемость и число разводов

В Татарстане за первые десять месяцев 2024 года зафиксировано снижение рождаемости на 3,5%. По данным Татарстанстата, за этот период в республике родилось 29,2 тысячи детей, что на 3,51% меньше, чем за аналогичный отрезок 2023 года. Коэффициент рождаемости составил 8,8 новорожденных на 1000 человек населения, тогда как в прошлом году этот показатель был равен 9,1.

Параллельно с этим в регионе увеличилась смертность. За январь-октябрь 2024 года число умерших достигло 37,8 тысячи человек, что на 6,6% больше, чем за тот же период 2023 года.

Статистика браков и разводов также претерпела изменения. За 10 месяцев 2024 года в Татарстане заключили 20,7 тысячи браков, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. При этом количество разводов сократилось на 7,46%: если в 2023 году за этот период развелись 12 тысяч пар, то в 2024-м — 11,1 тысячи.