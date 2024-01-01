В РТ за 2023 год построено восемь школ на 9,3 тыс. мест

Минобрнауки РТ уточняет, что на реализацию нацпроекта «Образование» в Татарстане было выделено 7 млрд рублей, из которых 5,5 млрд составили средства федерального бюджета, а 1,5 млрд — софинансирование из республиканской казны, сообщает «Татар-информ». Республика участвовала в выполнении пяти регпроектов. Это - «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и «Социальная активность».

Еще в ведомстве подвели итоги реализации субсидийных мероприятий нацпроекта. К примеру, 6,6 млрд. рублей было потрачено на строительство школ и ремонт спортзалов в Дрожжановском и Тюлячинском районах. Порядка 343,8 млн. рублей ушло на обновление материально-технической базы образовательных организаций, в том числе создание 66 центров «Точка роста», технопарка «Кванториум» в Зеленодольском районе, обновление материально-технической базы в пяти школах для детей с ОВЗ в Азнакаевском, Бугульминском, Заинском, Зеленодольском, Спасском районах и оснащение оборудованием еще 40 школ. 426 учреждений оснастили комплектами госсимволов РФ и РТ. 93,3 млн. рублей были направлены на выплаты педагогам, к примеру, на трудоустройство учителей в школах в сельской местности и городах с населением до 50 тыс. человек. А в 734 школах появилась ставка советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Еще в рамках нацпроекта реализованы грантовые проекты. По проектам «Современная школа» и «Социальная активность» привлечено 75,7 млн. рублей. Благодаря этому 17 школ из Агрызского, Азнакаевского, Бугульминского, Елабужского, Нижнекамского районов, Казани и Набережных Челнов получили гранты на оказание услуг психолого-педагогической, консультативной, методологической помощи родителям либо законным представителям детей в прошлом году. Педагогический кванториум открылся в Набережночелнинском государственном педагогическом университете, а школы в Азнакаевском, Нижнекамском, Нурлатском и Чистопольском районе победили в рамках федерального проекта «Социальная активность». Средства грантов они направят на развитие добровольческих отрядов в школах.

На строительство школ было дополнительно предусмотрено 2,6 млрд. рублей, из которых 2,1 млрд. выделил федеральный бюджет. 2,2 млрд. из них направлено на строительство школы в ЖК «Светлая долина», 256,9 млн. — на школу в селе Усады, которая откроется в этом году. 94,3 млн. рублей привлечено на строительство общеобразовательного учреждения в ЖК «Лето». Она также откроется в 2024 году.

Помимо школ, по нацпроекту «Демография» в 2023 году построено два детских сада в Казани на 440 детей. На эти цели направлено 310,8 млн. рублей.

Напомним, национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу президента РФ Владимира Путина.