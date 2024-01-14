В РТ за год дисквалифицировали 13 арбитражных управляющих

В течение года было рассмотрено 570 жалоб на деятельность (или бездействие) специалистов, занимающихся процедурой банкротства. Было составлено 184 протокола об административных правонарушениях, и заявления по ним были переданы в Арбитражный суд. В результате было вынесено 154 судебных акта, из которых в 8 случаях нарушители были оштрафованы.

Согласно данным управления, на сегодняшний день в саморегулируемых организациях Татарстана работают 500 арбитражных управляющих.

«Наш анализ показал, что количество нарушений закона со стороны арбитражных управляющих при проведении процедуры банкротства остается достаточно высоким. За прошлый год, например, в наше ведомство, поступило более 570 жалоб на действия (бездействия) арбитражных управляющих», - прокомментировал замруководителя Росреестра по РТ Линар Гатин.