В РТ за год по гаражной амнистии оформлено свыше 6,5 тысяч объектов

«Благодаря гаражной амнистии граждане имеют возможность в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи», – пояснила она. Бурганова также отметила, что документы нужно подавать не напрямую в Росреестр, а в местную администрацию. «Муниципалитеты самостоятельно передают необходимые данные в наше ведомство», - прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Гаражная амнистия применяется к объектам, построенным до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Это касается объектов капитального строительства, включая те, что находятся в гаражно-строительных кооперативах. Не подпадают под гаражную амнистию самовольные постройки, подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах, а также гаражи некапитального строительства, такие как «ракушки».

С 1 октября 2023 года вступил в силу закон, который уточняет и расширяет положения гаражной амнистии (ФЗ от 24.07.2023 № 338-ФЗ). Он включает в себя следующие изменения:

- Определяет гараж как нежилое здание, предназначенное только для хранения транспортных средств, расположенное в пределах территории гаражного назначения, которое может быть соединено общими стенами с другими гаражами или быть отдельно стоящим капитальным строением.

- Вводит новое понятие гаражного комплекса как здания или сооружения (включая подземные или имеющие подземные этажи), предназначенного для размещения транспортных средств и содержащего машиноместа.

- Предусматривает возможность образования земельного участка на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в рамках гаражной амнистии.

- Устанавливает механизм оформления прав на земельные участки и гаражи, расположенные в пределах полосы отвода железных дорог.