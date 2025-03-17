В РТ за первую ярмарочную неделю реализовали продукции на 61,5 млн рублей

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Республика
17 марта 2025  15:56

С 15 марта в Татарстане возобновились традиционные сельскохозяйственные ярмарки, которые проходят на 12 площадках в Казани, 2 площадках в Набережных Челнах, 2 площадках в Зеленодольском районе, 2 площадках в Нижнекамске и 1 площадке в поселке Камские Поляны Нижнекамского района. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

За первую ярмарочную неделю было реализовано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 61,5 млн рублей.

Среди проданных товаров:

  • 102,6 тонн овощей, включая 58,1 тонн картофеля;
  • 14,4 тонн разливного молока;
  • 35,6 тонн сахара;
  • 163,3 тысячи куриных яиц;
  • 79,2 тонн мяса, из которых 39,2 тонн говядины.

Для проведения ярмарок было задействовано 755 единиц транспорта, что обеспечило бесперебойную доставку продукции.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров лично осмотрел работу площадок на улице Ленинградская, д. 27 и в поселке Осиново, ул. Садовая, д. 9.

Сельскохозяйственные ярмарки проводятся в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ярмарки предоставляют местным производителям возможность напрямую продавать свою продукцию, что способствует развитию сельского хозяйства и повышению доходов фермеров.

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