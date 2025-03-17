В РТ за первую ярмарочную неделю реализовали продукции на 61,5 млн рублей

С 15 марта в Татарстане возобновились традиционные сельскохозяйственные ярмарки, которые проходят на 12 площадках в Казани, 2 площадках в Набережных Челнах, 2 площадках в Зеленодольском районе, 2 площадках в Нижнекамске и 1 площадке в поселке Камские Поляны Нижнекамского района. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

За первую ярмарочную неделю было реализовано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 61,5 млн рублей.

Среди проданных товаров:

102,6 тонн овощей, включая 58,1 тонн картофеля;

14,4 тонн разливного молока;

35,6 тонн сахара;

163,3 тысячи куриных яиц;

79,2 тонн мяса, из которых 39,2 тонн говядины.

Для проведения ярмарок было задействовано 755 единиц транспорта, что обеспечило бесперебойную доставку продукции.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров лично осмотрел работу площадок на улице Ленинградская, д. 27 и в поселке Осиново, ул. Садовая, д. 9.

Сельскохозяйственные ярмарки проводятся в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ярмарки предоставляют местным производителям возможность напрямую продавать свою продукцию, что способствует развитию сельского хозяйства и повышению доходов фермеров.