В РТ за первую ярмарочную неделю реализовали продукции на 61,5 млн рублей

С 15 марта в Татарстане возобновились традиционные сельскохозяйственные ярмарки, которые проходят на 12 площадках в Казани, 2 площадках в Набережных Челнах, 2 площадках в Зеленодольском районе, 2 площадках в Нижнекамске и 1 площадке в поселке Камские Поляны Нижнекамского района. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
За первую ярмарочную неделю было реализовано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 61,5 млн рублей.
Среди проданных товаров:
- 102,6 тонн овощей, включая 58,1 тонн картофеля;
- 14,4 тонн разливного молока;
- 35,6 тонн сахара;
- 163,3 тысячи куриных яиц;
- 79,2 тонн мяса, из которых 39,2 тонн говядины.
Для проведения ярмарок было задействовано 755 единиц транспорта, что обеспечило бесперебойную доставку продукции.
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров лично осмотрел работу площадок на улице Ленинградская, д. 27 и в поселке Осиново, ул. Садовая, д. 9.
Сельскохозяйственные ярмарки проводятся в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ярмарки предоставляют местным производителям возможность напрямую продавать свою продукцию, что способствует развитию сельского хозяйства и повышению доходов фермеров.