В РТ заболеваемость ОРВИ остается ниже эпидемического порога

В Татарстане уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за период с 10 по 16 марта остался на уровне предыдущей недели и на 12,5% ниже эпидемического порога. По данным управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, среди выявленных вирусов преобладает грипп (63,5%), а среди негриппозных инфекций чаще встречаются РС-вирусы и риновирусы.

На текущий момент в регионе нет закрытых школ или отдельных классов. Однако с начала эпидемического сезона было выявлено и отстранено от занятий 36 713 учеников и 1 553 педагога с симптомами ОРВИ или повышенной температурой. Учебный процесс временно приостанавливался в 191 классе 87 школ, при этом полностью закрыта была только одна школа.

Роспотребнадзор напоминает о важности соблюдения профилактических мер: регулярное мытье рук, проветривание помещений, дезинфекция рабочих поверхностей и гаджетов. При появлении первых признаков заболевания необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.