В РТ задержаны подозреваемые в хищении 700 млн рублей по госконтрактам

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Татарстана раскрыта масштабная преступная схема. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники использовали подконтрольные фирмы для заключения 485 государственных контрактов на поставку нефтепродуктов бюджетным учреждениям в более чем 30 регионах страны.

Общая сумма фиктивных сделок составила 700 миллионов рублей. По данным следствия, преступники получали авансовые платежи, но никогда не исполняли обязательства по поставкам топлива. В результате их действий бюджетные учреждения по всей России остались без предусмотренного контрактами горючего.

Следственным управлением УМВД по Казани возбуждено 22 уголовных дела по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На данный момент задержаны двое предполагаемых организаторов преступной группы. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, второй находится под стражей.