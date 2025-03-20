В РТ задержаны сообщники сети телефонных мошенников

Полиция Татарстана пресекла деятельность сети, связанной с украинскими телефонными мошенниками. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники выявили и задержали сообщников, которые предоставляли мошенникам с Украины возможность обманывать россиян, используя подмену телефонных номеров.

«Обслуживание оборудования для подмены номеров – это не просто легкий заработок. Это соучастие в преступлениях, совершенных в составе международной организованной группы. За такие деяния грозит длительное тюремное заключение. И это не могли не осознавать молодые люди, задержанные сотрудниками БСТМ МВД России, МВД по Республике Татарстан и Управления ФСБ России», – отметила Волк.

Преступники звонили россиянам, представляясь сотрудниками мобильных операторов, и под предлогом продления договора выманивали коды доступа к приложению «Госуслуги». Затем от имени жертв оформляли микрокредиты и требовали перевести деньги на «безопасные счета» для погашения задолженности.

В январе полицейские установили, что номера мошенников зарегистрированы в Татарстане. Были выявлены двое приезжих из других регионов, которые по указанию анонимного куратора арендовали квартиры, устанавливали оборудование для подмены номеров и обеспечивали его работу, включая замену заблокированных сим-карт.

Предварительно установлено, что криминальную сеть организовали двое жителей Чебоксар. Они набирали исполнителей через мессенджеры, закупали и доставляли оборудование, инструктировали соучастников и переводили им вознаграждение.

В ходе обысков изъято 12 сим-банков, более 2,7 тысячи сим-карт, компьютерная техника и средства связи. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полиция продолжает устанавливать личности всех участников преступной группы.

Власти призывают граждан быть бдительными и не сообщать личные данные посторонним лицам.