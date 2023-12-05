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В РТ заготовили почти 13 тонн семян лесных растений

В республике в рамках рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» было заготовлено 12,7 тонн семян лесных растений. Об этом сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

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Республика
5 декабря 2023  14:03
Автор:
Владислав Косолапкин

Всего было собрано 67 кг семян сосны, 231 кг - ели, 15 кг - лиственницы, 454 кг - березы, 176 кг - липы, 1,4 тонн - ясеня и 10 тонн - дуба.

«В этом году план по заготовке семян был перевыполнен на 1,3 тонны. Сбор семенного материала велся на лесных участках и объектах лесного семеноводства. Эффективность лесовосстановления напрямую зависит от качества лесосеменного сырья, чему в Татарстане уделяют особое внимание. Все семена прошли проверку в Центре защиты леса РТ, получены сертификаты их качества», - прокомментировал министр.

Лидерами по сбору семян стали Калейкинский, Кайбицкий, Буинский и Мензелинский лесхозы Татарстана.

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