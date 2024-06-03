В РТ запланированы кадастровые работы по более чем 30 тыс. объектам недвижимости

В Республике Татарстан запланированы комплексные кадастровые работы по более чем 30 тысячам объектам недвижимости.

Эти мероприятия проводятся в рамках реализации программы «Национальная система пространственных данных», которая нацелена на обеспечение полноты и качества информации в ЕГРН. В данном регионе работы будут охватывать территории Высокогорского, Лаишевского, Пестречинского, Тукаевского, Альметьевского, Нижнекамского, Менделеевского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Чистопольского районов, а также городов Казань и Набережные Челны.

Общее количество объектов недвижимости и кадастровых кварталов, в рамках которых будут проведены работы в текущем году, превышает 30 тысяч и 67 соответственно. Оперативно выполнение работ возьмет на себя филиал ППК «Роскаадастр» в Республике Татарстан. Подробная информация о кварталах, на территории которых запланированы комплексные кадастровые мероприятия, доступна по ссылке.