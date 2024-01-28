В РТ запустили новый сервис, облегчающий работу на маркетплейсах

В настоящее время предприниматели из Татарстана могут бесплатно получить помощь по размещению своих товаров на выбранных маркетплейсах, как сообщает Министерство экономики РТ.

Пользователи платформы смогут сравнивать условия работы на различных площадках с помощью специального фильтра, получать специальные предложения от маркетплейсов для продвижения своих товаров и услуг, а также подбирать региональные программы поддержки для работы на маркетплейсах.

В сервисе также доступны пошаговые инструкции от экспертов площадок, касающиеся онлайн-торговли: от регистрации и оформления товаров до настройки цен, логистики, аналитики, стратегии и продвижения.

Новый сервис предоставляет полезные инструменты для работы с такими площадками, как Ozon, Авито, ВКонтакте, Ярмарка Мастеров, Мегамаркет и Профи.ру. Эти площадки были отобраны Корпорацией МСП и готовы помогать предпринимателям в запуске и развитии своего онлайн-бизнеса.

Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса была разработана совместно с Министерством экономического развития РФ для повышения доступности услуг и поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы МСП.РФ является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», реализация которого осуществляется по поручению Президента РФ Владимира Путина.