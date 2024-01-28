В РТ запустили новый сервис, облегчающий работу на маркетплейсах

Сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях» размещен на платформе МСП.РФ. Его функционал облегчит работу предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с онлайн-торговлей и получить информацию о существующих мерах поддержки для отрасли.

news_top_970_100
Республика
28 января 2024  16:23
Автор:
Владислав Косолапкин

В настоящее время предприниматели из Татарстана могут бесплатно получить помощь по размещению своих товаров на выбранных маркетплейсах, как сообщает Министерство экономики РТ.
Пользователи платформы смогут сравнивать условия работы на различных площадках с помощью специального фильтра, получать специальные предложения от маркетплейсов для продвижения своих товаров и услуг, а также подбирать региональные программы поддержки для работы на маркетплейсах.
В сервисе также доступны пошаговые инструкции от экспертов площадок, касающиеся онлайн-торговли: от регистрации и оформления товаров до настройки цен, логистики, аналитики, стратегии и продвижения.
Новый сервис предоставляет полезные инструменты для работы с такими площадками, как Ozon, Авито, ВКонтакте, Ярмарка Мастеров, Мегамаркет и Профи.ру. Эти площадки были отобраны Корпорацией МСП и готовы помогать предпринимателям в запуске и развитии своего онлайн-бизнеса.
Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса была разработана совместно с Министерством экономического развития РФ для повышения доступности услуг и поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы МСП.РФ является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», реализация которого осуществляется по поручению Президента РФ Владимира Путина.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Проект о предоставлении детям-сиротам жилья по достижению 23-летнего возраста одобрен Минюстом РТ
В Казани произошел пожар в административном здании больницы №18
В РТ запустили новый сервис, облегчающий работу на маркетплейсах
В Казани обсудили проекты по улучшению качества жизни населения
Госкомитет по закупкам РТ сэкономил за год 4,5 млрд. рублей
Эксперты обсудили реализацию проектов, запланированных на Год научно-технологического развития
В РТ появится удостоверение многодетных семей, дающих право на соцуслуги
Орденоносец из РТ приехал домой в отпуск и встретился с главой Альметьевского района