В РТ запустили портал о мерах поддержки военнослужащих и их семей

Об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ Эдуард Вафин и начальник по работе с гражданами Военного комиссариата РТ Сергей Котин.

Сайт с обратной связью

Онлайн-ресурс zabotasvo.tatar объединяет все меры поддержки республиканской программы «Забота о своих», включая имущественные, финансовые и другие. Вице-премьер подчеркнула, что помощь оказывается адресно, потому что случай каждого военнослужащего и его семьи индивидуален.

«Портал не просто содержит исчерпывающий перечень мер поддержки, это и ресурс, который позволяет получить информацию о конкретной категории мер поддержки, какие документы нужны для сбора», - рассказала Лейла Фазлеева.

Одновременно с сайтом был запущен одноименный чат-бот в мессенджере Telegram, получить там информацию можно за пару кликов. Лейла Фазлеева также подчеркнула, что на платформе реализована обратная связь: каждый получатель мер поддержки может оставить свой отзыв и задать вопросы.

Выплаты и пособия

Эдуард Вафин рассказал о финансовой социальной поддержке участников СВО и их семей. Ветеранам боевых действий назначается ежемесячная денежная выплата на основании удостоверения. В настоящее время ее размер с учетом индексации составляет 3896 рублей. Герои РФ и члены семей погибших героев имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 83496 рублей.

Беременным женам мобилизованных военнослужащих назначается единовременное пособие в размере 36278 рублей при условии, что срок беременности составляет не менее 180 дней. Важно обратиться за пособием в течение

шести месяцев со дня окончания военной службы по мобилизации.

Матери, опекуну или другому родственнику полагается ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, если его родитель был мобилизован. Под «другим родственником» понимается лицо, которое заботится о ребенке в случае, если его мать не может этого делать. Размер данного пособия составляет 15548 рублей.

Семьи, ожидающие рождения ребенка и имеющие детей до 17 лет, имеют право на ежемесячное единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. При расчете среднедушевого дохода семьи военнослужащего не учитываются доходы от работы, пенсии, социальные выплаты и материальная помощь. Также не учитывается отсутствие доходов у военнослужащего. В этом случае единое пособие будет выплачиваться в течение шести месяцев.

Родители, у которых родился или был усыновлен первый ребенок до трех лет, имеют право на ежемесячную выплату, если ребенок был рожден или усыновлен до 1 января 2023 года. Эта сумма составляет размер прожиточного минимума для детей в регионе - 11852 рубля. В 2023 году такие выплаты назначены 39 семьям мобилизованных военнослужащих. Семьи с детьми до трех лет могут получать ежемесячную выплату за счет средств маткапитала, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в Республике Татарстан - 24438 рублей. Ежемесячная выплата в Татарстане составит 11852 рубля.

Помощь инвалидам

Военнослужащим назначается пенсия по инвалидности в случае увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей по контракту или в добровольческом формировании. Инвалидам вследствие общего заболевания назначается страховая или социальная пенсия в зависимости от стажа и группы инвалидности: для I группы - 21922 рубля, для II группы - 10961 рубль, для III группы - 4384 рубля. Также им предоставляется ежемесячная денежная выплата без заявления. Гражданам с инвалидностью предоставляется компенсация вследствие военной травмы, а также технические средства реабилитации.

Ветеранские удостоверения

Большинство мобилизованных татарстанцев уже получили удостоверения ветерана боевых действий, этот документ дает им право на федеральные льготы. Сергей Котин объяснил, что получить его граждане могут, оформив обращение в Минобороны РФ. При этом многие мобилизованные получают ветеранское удостоверение в медицинских организациях минобороны во время лечения.

- Не обязательно, что удостоверение будут выдавать воинская часть и округ, в котором проходит службу военнослужащий, - объяснил Сергей Котин. - Документы можно собрать и в медицинской организации Министерства обороны РФ.