В РТ завершен годовой план по капремонту спортивных объектов

В сфере здравоохранения из 149 объектов, включенных в три республиканские и федеральные программы, осталось завершить ремонт в 6 стационарных учреждениях. Готовность объектов оценивается на уровне 90% и выше.

В области культуры из 44 объектов, находящихся в работе у подрядчиков, осталось 5. Выполнение работ по ним превышает 90%. Ремонт двух сельских домов культуры завершен в Лаишевском и Кукморском районах. Также продолжается работа над двумя отраслевыми образовательными учреждениями: объектом культурного наследия "Валяльная фабрика Родигиных" в городе Кукмор и музеем в городе Зеленодольск.

В области молодежной политики из 27 объектов осталось завершить работы по республиканской программе ремонта Центров психолого-педагогической помощи. Это касается пяти объектов в городе Казани и одного в городе Зеленодольск. Выполнение по ним составляет от 85 до 99%. Работы на объекте в городе Казани уже завершены.

Из 13 зданий военных комиссариатов завершаются работы на 2 объектах – в городе Казани и селе Базарные Матаки. Объемы работ по ним превышают 90%. За последние две недели сданы 3 объекта в городах Нурлат и Набережные Челны, а также в Менделеевском районе. Из 5 зданий, подведомственных Росгвардии, в работе остается одно в городе Нижнекамск. Готовность этого объекта оценивается в 96%.

На этой неделе завершилась программа по капитальному ремонту спортивных объектов сдачей последнего из них в Казани.