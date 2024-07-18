В РТ житель потерял 264 тысячи рублей из-за «псевдо-сотрудников УК»

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Республика
18 июля 2024  11:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Житель Нижнекамска стал жертвой мошенников, которые, представившись сотрудниками управляющей компании, «напомнили» ему о необходимости опломбировки счетчиков.

Чтобы подтвердить «очередь» на опломбировку, мужчине пришлось сообщить коды из СМС-сообщения, что дало мошенникам доступ к его аккаунту на Госуслугах.

В результате аферисты списали со счета мужчины 264 тысячи рублей. Полиция призывает жителей Нижнекамска быть бдительными и не следовать инструкциям неизвестных лиц, даже если они представляются работниками коммунальных служб.

Сотрудники управляющей компании никогда не будут просить предоставить коды из СМС-сообщений или данные от личного кабинета на Госуслугах. Если вы получили подозрительный звонок, советуют проверить информацию на официальном сайте управляющей компании или позвоните по известному вам телефону в службу поддержки.

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