В ряде домов Кировского района Казани отключат воду

В связи с подключением аварийного участка водопровода на улице Боевая, с 01:00 12 февраля до 09:00 14 февраля в ряде домов Кировского района будет временно отключена подача воды. Кроме того, в Вахитовском и Приволжском районах ожидаются ослабление напора и кратковременные перебои в водоснабжении.



Полный список адресов, затронутых отключением, можно найти на официальном сайте водоканала. Для получения воды будут организованы автоцистерны по заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.