В ряде домов Кировского района Казани отключат воду

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Город
10 февраля 2025  12:14

В связи с подключением аварийного участка водопровода на улице Боевая, с 01:00 12 февраля до 09:00 14 февраля в ряде домов Кировского района будет временно отключена подача воды. Кроме того, в Вахитовском и Приволжском районах ожидаются ослабление напора и кратковременные перебои в водоснабжении.

Полный список адресов, затронутых отключением, можно найти на официальном сайте водоканала. Для получения воды будут организованы автоцистерны по заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

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