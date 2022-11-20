В ряде домов Приволжского района Казани временно отключат воду

Жители ряда домов Приволжского района Казани временно останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Так, водоснабжение отключат в 9 утра 22 ноября в домах на улицах Габишева, Кул Гали, Батыева и восстановят в 6 утра следующего дня.
Причина отключение водоснабжения — проведение работ по подключению водопроводов.
По просьбе жителей будут размещаться автоцистерны с водой.
Ранее «КВ» сообщали, что «Казаньоргсинтез» направит порядка 1 млрд рублей на модернизацию очистных сооружений.