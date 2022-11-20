 В ряде домов Приволжского района Казани временно отключат воду
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В ряде домов Приволжского района Казани временно отключат воду

Причина отключение водоснабжения — проведение работ по подключению водопроводов.

Город
20 ноября 2022  10:50
Автор:
Роза Габитова

Жители ряда домов Приволжского района Казани временно останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, водоснабжение отключат в 9 утра 22 ноября в домах на улицах Габишева, Кул Гали, Батыева и восстановят в 6 утра следующего дня. 

Причина отключение водоснабжения — проведение работ по подключению водопроводов.

По просьбе жителей будут размещаться автоцистерны с водой.

Ранее «КВ» сообщали, что «Казаньоргсинтез» направит порядка 1 млрд рублей на модернизацию очистных сооружений.

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