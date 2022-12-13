 В ряде домов Советского района 14 декабря отключат воду
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В ряде домов Советского района 14 декабря отключат воду

Причина – подключение водопроводов по улице Шуртыгина.

Город
13 декабря 2022  17:02
Автор:
Ольга Ильина

По некоторым улицам Советского района Казани 14 декабря планируется частично отключить водоснабжение. Ограничения связаны с подключением водопроводов по улице Шуртыгина.

Так, с 9 утра до 23:00 14 декабря воду перекроют по адресам:

Заявку на размещение автоцистерны с водой можно оставить по телефону: +7(843)231-62-60, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Ранее «КВ» сообщали, что из-за аварии на сетях «Водоканала» по улице Энергетиков, дом 12 по некоторым улицам отключили водоснабжение до окончания ремонтных работ. На сегодняшний день воду подают в штатном режиме.

Телефон аварийной службы МУП «Водоканал» — 231-62-60.

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