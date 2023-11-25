В ряде казанских поликлиник обновили диагностическое оборудование

Обновление диагностического оборудования в поликлиниках районных больниц Татарстана является частью национального проекта "Здравоохранение", целью которого является улучшение качества медицинской помощи и обеспечение доступности современных технологий для всех граждан. Минздрав республики предоставил список учреждений, которые получили новое оборудование или готовятся к его получению, что позволит им повысить уровень медицинского обслуживания и расширить спектр предоставляемых услуг.

Новое диагностическое оборудование, произведенное в России, будет способствовать более точной и быстрой диагностике различных заболеваний, что в свою очередь позволит более эффективно лечить пациентов. Это также содействует развитию отечественной медицинской промышленности и созданию рабочих мест в этой отрасли.

Обновление оборудования в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения является важным шагом к улучшению системы здравоохранения в регионе и повышению качества жизни граждан.