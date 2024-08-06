В Самосырово по требованию прокуратуры ликвидировали незаконную свалку

news_top_970_100
Республика
6 августа 2024  17:18
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки в поселке Самосырово Советского района Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Прокуратура РТ

Свалка была выявлена в ходе совместной проверки прокуратуры и специалистов Минэкологии Татарстана. На территории поселка были обнаружены скопления коммунальных и производственных отходов.

В адрес руководителя Исполкома Казани было внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

После вмешательства прокуратуры незаконная свалка была ликвидирована.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане более 90 автомобилей провалили проверку на экологичность
Татарстан вошел в топ-3 регионов России по популярности «Пушкинской карты»
Участники СВО будут участвовать в патриотическом воспитании детей
В Татарстане растет количество заболеваний среди подростков
В Самосырово по требованию прокуратуры ликвидировали незаконную свалку
В Казани судят врача после смерти пациента с аномалией гортани
Жители казанских домов сдали 190 кг вторсырья на уличную мебель
«Ак Барс» продлил контракт с Никитой Дыняком до конца следующего сезона