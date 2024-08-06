В Самосырово по требованию прокуратуры ликвидировали незаконную свалку

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки в поселке Самосырово Советского района Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Прокуратура РТ

Свалка была выявлена в ходе совместной проверки прокуратуры и специалистов Минэкологии Татарстана. На территории поселка были обнаружены скопления коммунальных и производственных отходов.

В адрес руководителя Исполкома Казани было внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

После вмешательства прокуратуры незаконная свалка была ликвидирована.