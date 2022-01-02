 В Санкт-Петербурге ввели QR-коды для посещения ТЦ и заведений общепита
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В Санкт-Петербурге ввели QR-коды для посещения ТЦ и заведений общепита

Меры не распространяются на аптеки, продовольственные магазины и магазины с товарами первой необходимости. 

Истории
2 января 2022  16:32
Автор:
Эдуард Салихов

В Санкт-Петербурге вводятся QR-коды для разрешения посещать общественные места такие как в заведения общепита и торговые центры. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Добавим, что для посещения аптек, продовольственных магазинов и магазинов с товарами первой необходимости QR-код не требуется. 

Напомним, что в Татарстане QR-коды для посещения общественных мест были введены 11 октября. Кроме этого, с 22 ноября лицам, у которых нет QR-кода о вакцинации или медотводе запрещено пользоваться общественным транспортом. Ограничения продлятся до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.

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