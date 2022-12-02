 В Сармановский район срочно выехали экологи из-за разлива нефти
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В Сармановский район срочно выехали экологи из-за разлива нефти

Экологи взяли пробы, сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем.

Республика
2 декабря 2022  10:16
Автор:
Ольга Ильина

Экологи подтвердили разлив нефти около деревни в Сармановском районе. Общая площадь загрязненной почвы составила 288 «квадратов». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Первыми о загрязнении земель нефтепродуктами проинформировало Управление МВД РФ по Сармановскому району. По приезде экологи взяли пробы, чтобы определить уровень загрязнения почвы нефтепродуктами. Результаты опубликуют в течение десяти дней.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины инцидента.

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