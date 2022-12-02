В Сармановский район срочно выехали экологи из-за разлива нефти

Экологи подтвердили разлив нефти около деревни в Сармановском районе. Общая площадь загрязненной почвы составила 288 «квадратов». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Первыми о загрязнении земель нефтепродуктами проинформировало Управление МВД РФ по Сармановскому району. По приезде экологи взяли пробы, чтобы определить уровень загрязнения почвы нефтепродуктами. Результаты опубликуют в течение десяти дней.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины инцидента.