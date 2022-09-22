В Сбере заявили об отсутствии ажиотажа на какие-либо операции

В Сбере заявили, что банк работает в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации в Telegram-канале.

«На случай, если у вас будут вопросы: мы работаем в штатном режиме, клиентам доступны все виды операций. Хотя повышенного спроса на какие-то из них не наблюдается», — отметили в банке.

На случай, если у вас будут вопросы: мы работаем в штатном режиме, клиентам доступны все виды операций. Хотя повышенного спроса на какие-то из них не наблюдается.

Ранее «КВ» сообщали, что свое участие в международном форуме Kazan Digital Week-2022 заявили 32 страны мира. На форуме ожидаются выступления представителей Центробанка, Ассоциации ФинТех, Национальной системы платежных карт, рейтинговых агентств и международных компаний.