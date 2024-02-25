В седьмой день «Игр будущего» можно будет увидеть шесть состязаний

В «Казань Экспо» начались соревнования по фиджитал-футболу и суперфинал MOBA, представляющая собой жанры «боевая арена» и «стратегия». Далее в 13:00 начинается VR-ритм, где участники будут под музыку рассекать блоки световыми мечами, футбольное двоеборье и плей-офф по фиджитал-баскетболу в формате 2х2.

Битва роботов стартует в 15:45 на сцене в Казанском цирке. В плей-офф выявят самого прочного робота.

Кроме этого, гостей ждёт и город «Игр будущего» в «Казань экспо».



Город Игр Будущего работает ежедневно до 3 марта с 9:00 до 20:00. Посетить его можно бесплатно. Доехать до Казань Экспо можно бесплатно на шаттлах, каждый час ходит поезд до станции Аэропорт, работают бесплатные парковки.