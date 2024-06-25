В селе Атабаево пройдет фестиваль ленд-арта «АрхПикник»

В эти выходные, 29 июня, жителей и гостей Татарстана приглашают отправиться на «край земли» – именно так называют живописное побережье у слияния Камы и Волги в селе Атабаево Лаишевского района.

Здесь уже в третий раз пройдет необычный этнофестиваль «АрхПикник» – праздник ландшафтного дизайна и современного искусства под открытым небом. В программе – выступления этно-музыкантов, вкусная еда на фуд-кортах, интересные мастер-классы, фотозоны и спортивные активности.

Главной изюминкой фестиваля является постоянно действующий парк этноскульптур, созданных из природных материалов в стиле ленд-арт. Каждый год коллекция парка пополняется новыми арт-объектами. В этом году свои работы здесь представят участники из разных городов России и даже из-за рубежа – среди них художники из Казахстана, Санкт-Петербурга, Нижнекамска, Набережных Челнов. Темой фестиваля стали «Сказки моей семьи», и уже сейчас известно, что парк пополнится 9 новыми уникальными экспонатами.

Организаторы отмечают, что с каждым годом фестиваль становится все более популярным и привлекает все больше участников и гостей. «АрхПикник» уже успели прозвать «татарским Архстоянием», и это неудивительно – фестиваль действительно захватывает своей атмосферой творчества, единения с природой и ярких впечатлений.