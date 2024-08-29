В селе Высокая Гора к 1 сентября откроется новая школа на 1224 места

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Республика
29 августа 2024  10:44
Автор:
Эндже Гарафиева

Инспекция государственного строительного надзора РТ выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации новому объекту образования – школе на 1224 места в селе Высокая Гора. Она будет шестой по счету центральной школой и самой большой на сегодняшний день в Высокогорском районе.

 Фото: © пресс-служба Госстройнадзора РТ

Строительство школы, с благоустройством территории, приобретением мебели, оборудования и инвентаря, велось в рамках национального проекта «Образование».

 Фото: © пресс-служба Госстройнадзора РТ

Новая школа откроет свои двери для учеников 2 сентября, когда здесь пройдет праздничная линейка, посвящённая Дню знаний. 

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