В середине недели температура упадет до -24 градусов мороза

В начале недели еще сохранится «плюс», но уже в четверг в Татарстан придет значительное похолодание.

Завтра, по прогнозам синоптиков, существенных осадков не ожидается, возможен туман. Ночью до -11 градусов, а при прояснениях до -17. Днем -4...+1.

В среду местами небольшой снег. Днем -2...-7 градусов.

Затем антициклон повернется восточной стороной с центром над Балтийским морем, поэтому начнет поступать более холодный воздух. В четверг ночью при прояснениях будет до -24, днем не выше -3...-8 градусов.

В праздничные дни местами пройдет небольшой снег, -7...-12 градусов.