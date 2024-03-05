В середине недели температура упадет до -24 градусов мороза

news_top_970_100
Республика
5 марта 2024  07:37
Автор:
Эндже Гарафиева

В начале недели еще сохранится «плюс», но уже в четверг в Татарстан придет значительное похолодание. 

Завтра, по прогнозам синоптиков, существенных осадков не ожидается, возможен туман. Ночью до -11 градусов, а при прояснениях до -17. Днем -4...+1.

В среду местами небольшой снег. Днем -2...-7 градусов.

Затем антициклон повернется восточной стороной с центром над Балтийским морем, поэтому начнет поступать более холодный воздух. В четверг ночью при прояснениях будет до -24, днем не выше -3...-8 градусов.

В праздничные дни местами пройдет небольшой снег, -7...-12 градусов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Узами брака себя связали 77-летняя женщина и 82-летний мужчина из Татарстана
Казанские компании не вошли в перечень экономически значимых в стране
В середине недели температура упадет до -24 градусов мороза
Больше 60% татарстанцев заявили, что точно пойдут на выборы Президента России
Пьяного подростка поймали сегодня ночью казанские автоинспекторы
В Елабуге 68 объектов культурного наследия обзавелись архитектурной подсветкой
В конце марта в зоне подтопления могут оказаться 15 жилых массивов Казани
В Татарстане раскрыли убийство четырехлетней давности