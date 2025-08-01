В «Сетевой компании» назвали причину отсутствия света в части Ново-Савиновского района

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Город
1 августа 2025  14:14

Отключение электроэнергии произошло сегодня днем в Ново-Савиновском районе Казани. Причиной стал сильный задымление на подстанции «Савиново», из-за которого «Сетевая компания» была вынуждена экстренно отключить оборудование.

Без электроснабжения остались более десятка улиц, включая Амирхана, Декабристов, Восстания, Октябрьскую, Ибрагимова, а также поселок Дружба. В пресс-службе компании подтвердили аварию, но точные сроки восстановления пока не называют.

«Сейчас ведется переключение питания через резервные схемы, а аварийные бригады работают на месте для устранения последствий инцидента», — сообщили в «Сетевой компании». Причины задымления на подстанции пока не раскрываются. Власти и надзорные органы, вероятно, проведут проверку по факту аварии.

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