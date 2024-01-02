В описании к видео говорится, что Владимир Путин выступает со своим актуальным поздравлением на 2024 год, но только на татарском языке. «Видео фактически дублирует оригинальное обращение на русском, и кажется, что президент РФ сам выступает на татарском», - говорится в описании.
В сети появилось новогоднее видеопоздравление президента РФ Владимира Путина на татарском языке
В сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин поздравляет граждан с Новым годом на татарском языке. Предполагается, что ролик сгенерировала нейросеть, сообщает «Татар-информ» с ссылкой на KazanFirst.