В сети появилось новогоднее видеопоздравление президента РФ Владимира Путина на татарском языке

В сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин поздравляет граждан с Новым годом на татарском языке. Предполагается, что ролик сгенерировала нейросеть, сообщает «Татар-информ» с ссылкой на KazanFirst.

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Россия/Мир
2 января 2024  18:29
Автор:
Елизавета Черкина

В описании к видео говорится, что Владимир Путин выступает со своим актуальным поздравлением на 2024 год, но только на татарском языке. «Видео фактически дублирует оригинальное обращение на русском, и кажется, что президент РФ сам выступает на татарском», - говорится в описании.

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В сети появилось новогоднее видеопоздравление президента РФ Владимира Путина на татарском языке
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