В сети появилось новогоднее видеопоздравление президента РФ Владимира Путина на татарском языке

В описании к видео говорится, что Владимир Путин выступает со своим актуальным поздравлением на 2024 год, но только на татарском языке. «Видео фактически дублирует оригинальное обращение на русском, и кажется, что президент РФ сам выступает на татарском», - говорится в описании.